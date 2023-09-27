Пожежу в Київському районі Одеси ліквідовано на загальній площі 10 га

Пожежу в Київському районі Одеси, що виникла на загальній площі 10 га, загасили, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Одеса: о 15:40 пожежу в Київському районі ліквідовано на загальній площі 10 га", - йдеться в повідомленні ДСНС у середу.

Як зазначається, "завдяки своєчасним та оперативним діям рятувальників вдалося не допустити подальшого поширення вогню на понад 100 житлових будинків дачного кооперативу".

Раніше повідомлялося про пожежі у двох районах Одеси - у Київському та Суворовському. У Суворовському районі виникло займання сухостою на площі 0,1 га.