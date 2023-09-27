Події

08:51 27.09.2023

Окупанти обстріляли п’ять районів Харківщини, поранено одну людину

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Окупанти обстріляли п’ять районів Харківщини, поранено одну людину

Минулої доби обстрілу російських окупаційних військ зазнали населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів області, є потерпілий серед мирного населення, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Унаслідок обстрілу м. Вовчанськ Чугуївського району дістав поранення і був госпіталізований у важкому стані чоловік 65 років. У місті пошкоджено житловий будинок, господарські будівлі, сталася лісова пожежа", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що в смт Вільча та с. Лиман Чугуївського району у результаті ворожих обстрілів пошкоджено приватні житлові та господарські будівлі. У с. Синельникове Чугуївського району пошкоджено 2 приватні будинки, господарські будівлі та приватний автомобіль. У м. Борова Ізюмського району унаслідок обстрілів сталася лісова пожежа. У с. Підлиман Ізюмського району постраждали посіви озимої пшениці. Унаслідок обстрілів Куп'янська сталася пожежа на відкритій місцевості, пошкоджено інфраструктуру.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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