Події

08:12 27.09.2023

У Херсонській області через обстріли поранено 12 осіб, вранці ворог вдарив з авіації по Бериславському району

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У Херсонській області через обстріли поранено 12 осіб, вранці ворог вдарив з авіації по Бериславському району

У Херсонській області внаслідок обстрілів 12 осіб дістали поранення, вранці ворог вдарив з авіації по Бериславському району, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Сьогодні о 05:00 армія РФ вдарила з авіації поблизу Миколаївки Бериславського району. Інформація про постраждалих і руйнування встановлюється", - написав він у своєму телеграм-каналі в середу вранці.

За даними глави ОВА, по Херсонській області за минулу добу противник здійснив 119 обстрілів, випустивши 557 снарядів із мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та БПЛА, два з них - ракетні.

"У результаті російської агресії 12 осіб дістали поранення", - наголосив Прокудін.

Російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, територію та будівлі навчальних закладів, заводів, пенітенціарну установу в Херсоні; медичний заклад у Бериславі.

 

 

 

Теги: #ситуація #генштаб_зсу

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