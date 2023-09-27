У Херсонській області через обстріли поранено 12 осіб, вранці ворог вдарив з авіації по Бериславському району

У Херсонській області внаслідок обстрілів 12 осіб дістали поранення, вранці ворог вдарив з авіації по Бериславському району, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Сьогодні о 05:00 армія РФ вдарила з авіації поблизу Миколаївки Бериславського району. Інформація про постраждалих і руйнування встановлюється", - написав він у своєму телеграм-каналі в середу вранці.

За даними глави ОВА, по Херсонській області за минулу добу противник здійснив 119 обстрілів, випустивши 557 снарядів із мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та БПЛА, два з них - ракетні.

"У результаті російської агресії 12 осіб дістали поранення", - наголосив Прокудін.

Російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, територію та будівлі навчальних закладів, заводів, пенітенціарну установу в Херсоні; медичний заклад у Бериславі.