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07:30 27.09.2023

Норвегія виділить Україні перед зимою близько $92 млн гуманітарної допомоги

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Норвегія виділить Україні перед зимою близько $92 млн гуманітарної допомоги

Норвегія виділить додатково 1 млрд норвезьких крон ($92 млн.), щоб надати українцям доступ до захисту і життєво важливої допомоги, йдеться в повідомленні на сайті уряду країни.

"Цивільне населення України сильно постраждало внаслідок жорстокої війни, яку веде Росія. Зусилля українського народу по боротьбі зі щоденними нападами на мирних жителів і цивільну інфраструктуру були героїчними. Їм потрібна наша допомога, щоб пережити ще одну зиму війни", - заявила міністерка закордонних справ Аннікен Хюітфельдт.

Її виступ відбувся на відкритті третьої наради старших посадових осіб з гуманітарних питань щодо України, яка проводиться в Осло спільно Норвегією та ЄС.

На зустрічі основну увагу приділено складній гуманітарній ситуації, спровокованій війною в Україні, а також оперативному наданню необхідної допомоги цивільному населенню. Крім того, буде обговорено перехід від короткострокової гуманітарної допомоги до довгострокових зусиль із відновлення.

Зазначається, що до числа 150 учасників зустрічі входять представники української влади, ООН, Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, гуманітарних організацій і країн-донорів.

За оцінками ООН, понад 17 млн осіб в Україні потребують гуманітарної допомоги. Близько 5 млн є внутрішньо переміщеними особами, а понад 6,2 млн осіб виїхали з України і шукали притулку в інших країнах через напад Росії.

Гуманітарне фінансування здійснюється через ООН, включно з Українським гуманітарним фондом і Міжнародним рухом Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.

 

Теги: #допомога #норвегія

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