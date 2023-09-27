Умєров не підтвердив і не спростував імовірну смерть адмірала Чорноморського флоту РФ - CNN

Міністр оборони України Рустем Умєров не підтверджує і не спростовує ймовірну смерть російського адмірала Віктора Соколова минулого тижня внаслідок українського удару по штабу Чорноморського флоту в окупованому Севастополі, повідомляє CNN у вівторок, 26 вересня.

"Якщо командувач Чорноморським флотом Росії мертвий, "це хороша новина для всіх", - заявив міністр в ексклюзивному інтерв'ю CNN.

Раніше повідомлялося, що Сили спецоперацій ЗСУ уточнюють інформацію щодо смерті командувача Чорноморського флоту РФ, після удару по штабу ЧФ багатьох досі так і не вдалося ідентифікувати через розрізненість фрагментів тіл.

Раніше, 25 вересня, у ССО повідомили, що безповоротні втрати ворога внаслідок роботи Сил спеціальних операцій (ССО) зі знищення БДК "Мінськ" і штабу Чорноморського флоту РФ у Криму становили 96 осіб, серед них - командувач Чорноморського флоту РФ.