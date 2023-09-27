Події

01:21 27.09.2023

Умєров не підтвердив і не спростував імовірну смерть адмірала Чорноморського флоту РФ - CNN

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Умєров не підтвердив і не спростував імовірну смерть адмірала Чорноморського флоту РФ - CNN

Міністр оборони України Рустем Умєров не підтверджує і не спростовує ймовірну смерть російського адмірала Віктора Соколова минулого тижня внаслідок українського удару по штабу Чорноморського флоту в окупованому Севастополі, повідомляє CNN у вівторок, 26 вересня.
"Якщо командувач Чорноморським флотом Росії мертвий, "це хороша новина для всіх", - заявив міністр в ексклюзивному інтерв'ю CNN.
Раніше повідомлялося, що Сили спецоперацій ЗСУ уточнюють інформацію щодо смерті командувача Чорноморського флоту РФ, після удару по штабу ЧФ багатьох досі так і не вдалося ідентифікувати через розрізненість фрагментів тіл.
Раніше, 25 вересня, у ССО повідомили, що безповоротні втрати ворога внаслідок роботи Сил спеціальних операцій (ССО) зі знищення БДК "Мінськ" і штабу Чорноморського флоту РФ у Криму становили 96 осіб, серед них - командувач Чорноморського флоту РФ.

Теги: #чф_рф #україна #удар #адмирал

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