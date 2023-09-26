Сили оборони мають успіхи на півдні від Бахмута, за добу було 12 бойових зіткнень
Сили оборони продовжують просуватися на півдні від Бахмута, за добу там було 12 бойових зіткнень, повідомив речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш в ефірі загальнонаціонального телемарафону у вівторок увечері.
"На південному фланзі ми продовжуємо наступальну операцію, зокрема, маємо успіхи поблизу Зайцевого, Кліщіївки, Одарівки та Іванівського. Там наші захисники продовжують вибивати противника. Під шквальним вогнем вони тримають оборону і закріплюються на досягнутих рубежах", - сказав Євлаш.
За його словами, противник 580 разів відкривав вогонь по наших захисниках на цьому напрямку. 4 рази використовував авіацію, відбулося 12 бойових зіткнень.
Крім того, наголосив речник, Силам оборони вдалося ліквідувати 141 окупанта. Успішно провели роботу контрбатарейні підрозділи, зокрема, вдалося знищити 10 гармат Д-30, також три Д-20, дві установки "Піон", і чотири гаубиці "Мста Б".
"Тобто, дивізіон на цьому напрямку артилерійських озброєнь був знищений", - наголосив Євлаш.
Також було ліквідовано кілька засобів радіоелектронної розвідки окупантів, зокрема, КРЕО-1Е, спеціальну установку, що виявляє в будь-яку пору року пересування техніки та людей.