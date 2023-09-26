НКЦПФР заборонила обіг акцій АМКР, КЗРК, Дніпровського МК, БХФЗ, "Галнафтогазу", 3 азотних підприємств, 2 обленерго і 7 облгазів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) заборонила торгівлю акціями 39-ти акціонерних товариств, що становлять суспільний інтерес, які перебувають на підконтрольних територіях і не провели річні загальні збори акціонерів за підсумками 2021 і 2022 років.

"Заборонити з 00 год. 00 хв. 26.09.2023р. торгівлю акціями акціонерних товариств, зазначених у додатку до цього рішення, а саме: вчинення інвестиційними фірмами правочинів з акціями цих акціонерних товариств, пов'язаних із переходом прав на цінні папери та прав за цінними паперами", - ідеться в рішенні НКЦПФР №1064 від 25 вересня.

До числа АТ увійшли, зокрема, "ArcelorMittal Кривий Ріг" (АМКР), "Криворізький залізорудний комбінат" (КЗРК), "Кривбасвибухпром", "Покровський ГЗК", "Кременчуцький сталеливарний завод", "Гемопласт", "Дніпровський меткомбінат", "Сумихімпром", "Насосенергомаш", "Дніпроазот", "Азот" і "Рівнеазот", "Сумське машинобудівне НВО", "Дніпроважмаш", "Одеський коньячний завод".

Серед них також "Львівський електроламповий завод "Іскра", Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" (БХФЗ), "Телеканал "Інтер", "Новокраматорський машинобудівний завод" (НКМЗ), "Концерн Хлібпром", "Концерн "Галнафтогаз", "Білоцерківська ТЕЦ", "Нафтогазвидобування", "Ельба", "Просто-Страхування", "СК "Вона", "СК "Омега", "Ексімнафтопродукт", "Одеснафтопродукт", "Татарбунарське АТП №15143".

До переліку також увійшли "Волиньобленерго" і "Тернопільобленерго", а також сім облгазів: "Полтава-", "Вінниця-", "Кіровоград-", "Рівне-", "Волинь-" і "Чернівцігаз".

На думку регулятора, АТ перебувають у ситуації, коли подальший обіг їхніх цінних паперів порушуватиме права інвесторів. Нацдепозитарію України, саморегулівним організаціям УАІБ і ПАРД, а також організаторам торгівлі доручено у триденний строк поінформувати Комісію про виконання цього рішення.