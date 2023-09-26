Події

22:52 26.09.2023

НКЦПФР заборонила обіг акцій АМКР, КЗРК, Дніпровського МК, БХФЗ, "Галнафтогазу", 3 азотних підприємств, 2 обленерго і 7 облгазів

2 хв читати
НКЦПФР заборонила обіг акцій АМКР, КЗРК, Дніпровського МК, БХФЗ, "Галнафтогазу", 3 азотних підприємств, 2 обленерго і 7 облгазів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) заборонила торгівлю акціями 39-ти акціонерних товариств, що становлять суспільний інтерес, які перебувають на підконтрольних територіях і не провели річні загальні збори акціонерів за підсумками 2021 і 2022 років.
"Заборонити з 00 год. 00 хв. 26.09.2023р. торгівлю акціями акціонерних товариств, зазначених у додатку до цього рішення, а саме: вчинення інвестиційними фірмами правочинів з акціями цих акціонерних товариств, пов'язаних із переходом прав на цінні папери та прав за цінними паперами", - ідеться в рішенні НКЦПФР №1064 від 25 вересня.
До числа АТ увійшли, зокрема, "ArcelorMittal Кривий Ріг" (АМКР), "Криворізький залізорудний комбінат" (КЗРК), "Кривбасвибухпром", "Покровський ГЗК", "Кременчуцький сталеливарний завод", "Гемопласт", "Дніпровський меткомбінат", "Сумихімпром", "Насосенергомаш", "Дніпроазот", "Азот" і "Рівнеазот", "Сумське машинобудівне НВО", "Дніпроважмаш", "Одеський коньячний завод".

Серед них також "Львівський електроламповий завод "Іскра", Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" (БХФЗ), "Телеканал "Інтер", "Новокраматорський машинобудівний завод" (НКМЗ), "Концерн Хлібпром", "Концерн "Галнафтогаз", "Білоцерківська ТЕЦ", "Нафтогазвидобування", "Ельба", "Просто-Страхування", "СК "Вона", "СК "Омега", "Ексімнафтопродукт", "Одеснафтопродукт", "Татарбунарське АТП №15143".
До переліку також увійшли "Волиньобленерго" і "Тернопільобленерго", а також сім облгазів: "Полтава-", "Вінниця-",   "Кіровоград-", "Рівне-", "Волинь-" і "Чернівцігаз".

На думку регулятора, АТ перебувають у ситуації, коли подальший обіг їхніх цінних паперів порушуватиме права інвесторів. Нацдепозитарію України, саморегулівним організаціям УАІБ і ПАРД, а також організаторам торгівлі доручено у триденний строк поінформувати Комісію про виконання цього рішення.

Теги: #україна #акції #нкцбфр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:57 26.09.2023
Сили оборони мають успіхи на півдні від Бахмута, за добу було 12 бойових зіткнень

Сили оборони мають успіхи на півдні від Бахмута, за добу було 12 бойових зіткнень

05:41 26.09.2023
Україна постачала дизпаливо на окуповану Запорізьку АЕС

Україна постачала дизпаливо на окуповану Запорізьку АЕС

04:18 26.09.2023
Ворог за добу 20 разів обстріляв прикордоння Сумщини

Ворог за добу 20 разів обстріляв прикордоння Сумщини

02:55 26.09.2023
"Енергоатом" вивів 7 працюючих енергоблоків на максимальну потужність

"Енергоатом" вивів 7 працюючих енергоблоків на максимальну потужність

00:46 26.09.2023
Австрія виділить 1 млн євро для МАГАТЕ в Україні

Австрія виділить 1 млн євро для МАГАТЕ в Україні

21:12 25.09.2023
Будапешт не допомагатиме Україні на світовій арені, доки Київ не вирішить проблеми угорської меншини - Орбан

Будапешт не допомагатиме Україні на світовій арені, доки Київ не вирішить проблеми угорської меншини - Орбан

16:55 25.09.2023
Україна залучила $100 млн від Світового банку під гарантію Великої Британії

Україна залучила $100 млн від Світового банку під гарантію Великої Британії

11:52 25.09.2023
Польща готова постачати Україні стару військову техніку - Дуда

Польща готова постачати Україні стару військову техніку - Дуда

23:49 24.09.2023
Британія підтримуватиме Україну незалежно від результатів виборів у США – Шаппс

Британія підтримуватиме Україну незалежно від результатів виборів у США – Шаппс

22:40 24.09.2023
Окупанти завдали двох ударів авіабомбами по Херсону – голова ГВА

Окупанти завдали двох ударів авіабомбами по Херсону – голова ГВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Забезпечення снарядами - один із топових пріоритетів

ЗСУ продовжують контрнаступ на мелітопольському та бахмутському напрямках, тримають оборону на сході, за добу було 20 бойових зіткнень - Генштаб ЗСУ

Вибуховий пристрій на електропідстанцію в Курській області скинув дрон СБУ - джерело в спецслужбі

З Одеських портів новим коридором уже вийшли сім суден - ВМС ЗСУ

Зеленський провів Ставку, заслухано доповіді про нарощування власного виробництва озброєння та перспективи розвитку ВПК РФ

ОСТАННЄ

Перші партії із законтрактованих ДТЕК у Польщі 210 тис. тонн вугілля в дорозі – топменеджер

Зеленський призначив футболіста Андрія Шевченка позаштатним радником

Зеленський: Забезпечення снарядами - один із топових пріоритетів

Ситуація на фронті контрольована, жодної позиції не залишено - розмова Залужного з Міллі та його наступником

У Бериславі пошкоджено медзаклад після російського обстрілу

Ексголові Верховного Суду Князєву знову знизили розмір застави як альтернативи триманню під вартою

Окупанти завдали 7 ракетних і 73 авіаударів по Україні за добу

ЗСУ завдали ударів по 15 місцях скупчення окупантів за добу - Генштаб

ЗСУ продовжують контрнаступ на мелітопольському та бахмутському напрямках, тримають оборону на сході, за добу було 20 бойових зіткнень - Генштаб ЗСУ

У ХЕРСОНІ ПОТУЖНІ ВИБУХИ - ВЛАДА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА