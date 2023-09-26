Зеленський призначив футболіста Андрія Шевченка позаштатним радником

Президент України Володимир Зеленський призначив футболіста і тренера Андрія Шевченка своїм радником.

"Призначити Шевченка Андрія Миколайовича радником президента України (поза штатом)", - йдеться в тексті указу №589/2023 від 26 вересня, опублікованому на сайті глави держави.

Шевченко, 1976 р.н., був професійним футболістом у 1994-2012 рр., пізніше зайнявся тренерською діяльністю, був головним тренером національної збірної України. Заслужений майстер спорту України (2003), Герой України (2004), після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну є амбасадором фандрейзингової платформи United24.