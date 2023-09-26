Ситуація на фронті контрольована, жодної позиції не залишено - розмова Залужного з Міллі та його наступником

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів підсумкову телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі в його нинішньому статусі та генералом Чарльзом Брауном, який незабаром очолить Об'єднаний комітет начальників штабів США.

"Обговорили з партнерами ситуацію на фронті. Поінформував про перебіг оборонних та наступальних операцій. Обстановка контрольована. Наші воїни не допустили втрати жодної позиції. На деяких напрямках, незважаючи на шалений опір противника, продовжуємо рухатися вперед", - повідомив Залужний у своєму телеграм-каналі у вівторок.

Також головнокомандувач ЗСУ розповів про основні потреби української армії – "це засоби протиповітряної оборони, артилерія та боєприпаси".

"Домовилися продовжувати роботу задля посилення Збройних сил України в боротьбі з російською агресією", - повідомив він.