Ексголові Верховного Суду Князєву знову знизили розмір застави як альтернативи триманню під вартою

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) на засіданні у вівторок розглянула апеляційну скаргу на ухвалу від 6 вересня про продовження колишньому голові Верховного Суду терміну тримання під вартою з альтернативою внесення 55 млн грн застави й частково задовольнила її, зменшивши розмір застави до 45 млн грн.

Як повідомляється на сайті ВАКС у вівторок, рішення було ухвалено з окремою думкою судді Інни Калугіної. Ухвала набула законної сили з моменту проголошення й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Як повідомлялося, 16 травня керівник САП повідомив про підозру голові Верховного Суду Всеволоду Князєву та адвокату Олегу Горецькому, викритим на отриманні $2,7 млн неправомірної вигоди.

ВАКС заарештував до 14 липня 2023 року викритого на хабарництві Князєва з альтернативою застави у понад 107 млн грн. 31 травня Апеляційна палата ВАКС залишила в силі запобіжний захід для Князєва у вигляді тримання під вартою, проте знизила розмір альтернативної застави зі 107,3 млн грн до 75 млн грн.

11 липня ВАКС продовжив запобіжний захід до 8 вересня 2023 року, а 31 серпня зменшив суму застави з 75 млн грн до 55 млн грн. 7 вересня запобіжний захід було продовжено до 16 жовтня.