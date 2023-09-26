Події

19:12 26.09.2023

Окупанти завдали 7 ракетних і 73 авіаударів по Україні за добу

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Окупанти завдали 7 ракетних і 73 авіаударів по Україні за добу

Російські окупанти завдали за минулу добу сімох ракетних і 73 авіаційних ударів по території України, здійснили 37 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів із реактивних систем залпового вогню.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 вівторка, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Також окупанти завдали удару по Україні, застосувавши 38 іранських ударних БПЛА типу Shahed-136/131. Постраждала припортова інфраструктура Одеської області. У результаті бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони було знищено 26 ворожих дронів.

Окупанти завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Грабовське та Попівка Сумської області, Стариця, Гатище, Синьківка та Куп'янськ Харківської області, Надія та Новоєгорівка Луганської області, Торське, Сіверськ, Спірне, Кліщіївка, Костянтинівка, Північне, Авдіївка, Новомихайлівка, Урожайне, Благодатне і Старомайорське Донецької області, Мала Токмачка Запорізької області, Берислав Херсонської області.

Ворожих артилерійських і мінометних обстрілів зазнали понад 130 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях, зокрема Вовчанськ Харківської області, Красногорівка та Вугледар Донецької області, Гуляйполе та Оріхів Запорізької області, Херсон і Берислав Херсонської області.

За даними Генштабу, на бахмутському напрямку противник збільшує щільність мінно-вибухових загороджень.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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