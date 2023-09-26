ЗСУ завдали ударів по 15 місцях скупчення окупантів за добу - Генштаб

Авіація Сил оборони завдала протягом минулої доби 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських окупантів.

Про це повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 вівторка, розміщеній на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Українські підрозділи ракетних військ за минулу добу завдали ударів по чотирьох артилерійських засобах окупантів, трьох районах зосередження особового складу та військової техніки ворога, одному пункту управління та двох складах боєприпасів противника.