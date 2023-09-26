На Полтавщині стався вибух на магістральному газопроводі

У Лубенському районі Полтавської області у вівторок, 26 вересня, стався вибух, повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

"За попередньою інформацією відбулася розгерметизація на магістральному газопроводі. На місці працює ДСНС. Подробиці згодом", - написав Лунін у телеграм-каналі.

Як повідомляє Міністерство внутрішніх справ України, вибух стався біля 13:00.

"О 13:00 стався вибух, внаслідок розгерметизації підземного газопроводу високого тиску (діаметром 1 тис. 20 мм, тиск 40 атм). Обслуговуючим персоналом перекрито проміжні засувки. Тиск в газопроводі на цій ділянці поступово знижується, загрози населеним пунктам немає", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що горіння газу не спостерігається. Кількість абонентів, які залишилися без газопостачання, уточнюють. Підрозділи ДСНС здійснюють гасіння сухої трави.