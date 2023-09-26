ЗС України за добу ліквідували 400 окупантів

Сили оборони за добу ліквідували ще 400 окупантів, 5 танків, 19 бронемашин, 39 артсистем, одну РСЗВ, 29 безпілотників, 24 одиниці авто і спецтехніки супротивника, повідомляють у зведенні Генштабу Збройних сил України у вівторок уранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.09. 23 орієнтовно становили особового складу - близько 276670 (+400) осіб, танків - 4672 (+5) од, бойових броньованих машин - 8946 (+19) од, артилерійських систем - 6299 (+39) од, РСЗВ - 792 (+1) од, засоби ППО - 533 (+0) од, літаків - 315 (+0) од, гелікоптерів - 316 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4924 (+29), крилаті ракети - 1529 (+11), кораблі/катери - 20 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 8763 (+17) од, спеціальна техніка - 925 (+7)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюють.