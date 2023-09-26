Події

08:33 26.09.2023

Окупанти обстріляли три райони Харківщини, поранено двох мирних жителів

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Окупанти обстріляли три райони Харківщини, поранено двох мирних жителів

Минулої доби російські окупаційні війська масовано обстрілювали населені пункти Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів Харківської області, є постраждалі серед мирного населення, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Протягом дня ворог кілька разів обстрілював м. Вовчанськ Чугуївського району. У місті пошкоджено приватні житлові будинки, господарські будівлі, автомобілі. Горіло міське сміттєзвалище. Були поранені та госпіталізовані чоловік 73 років і жінка 60 років", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що в с. Чернещина Ізюмського району ворожими обстрілами пошкоджено лінію електропередачі. У с. Велика Шапківка Куп'янського району та Богуславка Ізюмського району внаслідок обстрілів сталися лісові пожежі.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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