Високі бойові втрати має ворожа мотострілецька бригада 14 армійського корпусу

Високі бойові втрати має окрема мотострілецька бригада 14 армійського корпусу противника, яка бере участь у бойових діях між Бахмутом і Соледаром, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Встановлено що в 200 окремій мотострілецькій бригаді 14 армійського корпусу берегових військ північного флоту рф, яка бере участь в бойових діях між Бахмутом та Соледаром, наявні високі бойові втрати особового складу, як санітарні так і безповоротні", - йдеться в ранковому зведенні станом на 7:00 вівторка.

Так, у місті Первомайськ Луганської області, в центральній міській лікарні облаштовано військовий шпиталь, де на лікуванні перебувають понад 200 військовослужбовців російських окупаційних військ, переважно з 200 бригади.

Повідомляється, що у особового складу підрозділу низький рівень морально-психологічного стану та відсутня мотивація щодо подальшого ведення бойових дій.