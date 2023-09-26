Події

08:22 26.09.2023

Високі бойові втрати має ворожа мотострілецька бригада 14 армійського корпусу

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Високі бойові втрати має ворожа мотострілецька бригада 14 армійського корпусу

Високі бойові втрати має окрема мотострілецька бригада 14 армійського корпусу противника, яка бере участь у бойових діях між Бахмутом і Соледаром, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Встановлено що в 200 окремій мотострілецькій бригаді 14 армійського корпусу берегових військ північного флоту рф, яка бере участь в бойових діях між Бахмутом та Соледаром, наявні високі бойові втрати особового складу, як санітарні так і безповоротні", - йдеться в ранковому зведенні станом на 7:00 вівторка.

Так, у місті Первомайськ Луганської області, в центральній міській лікарні облаштовано військовий шпиталь, де на лікуванні перебувають понад 200 військовослужбовців російських окупаційних військ, переважно з 200 бригади.

Повідомляється, що у особового складу підрозділу низький рівень морально-психологічного стану та відсутня мотивація щодо подальшого ведення бойових дій.

 

 

 

Теги: #втрати #генштаб_зсу #ворог

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