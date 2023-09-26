Події

07:57 26.09.2023

Окупанти обстріляли Киселівку Херсонської області, постраждали п'ятеро людей

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Окупанти обстріляли Киселівку Херсонської області, постраждали п'ятеро людей

Російські окупаційні війська ввечері в понеділок обстріляли Киселівку Херсонської області, постраждали п'ятеро людей, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"Учора близько 21-ї під удар потрапила Киселівка. Травмовані четверо людей. Двоє чоловіків 28 і 64 років, 67-річна жінка отримали легкі ушкодження. Їм надана допомога на місці", - написав він у телеграм-каналі.

Також, за його словами, ще одну постраждалу віком 68 років доправили в лікарню в стані середньої тяжкості.

"На світанку окупанти знову обстріляли Киселівку. Попередньо - постраждала людина. Інформація уточнюється", - повідомив Прокудін.

Також із авіації ворог ударив по Ольгівці. Масштаби руйнувань встановлюють.

 

 

 

Теги: #постраждалі #обстріли #херсонська_область

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