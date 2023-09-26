Австрія виділить 1 млн євро для МАГАТЕ в Україні

Австрія виділить 1 млн. євро для діяльності Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) в Україні, заявив міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг.

"19 місяців тому Росія жорстоко вторглася до свого суверенного сусіда України. З того часу вона продовжує свої безвідповідальні та неприйнятні дії", - йдеться у заяві.

За його словами, йдеться про грубе порушення статуту ООН, використання ядерних загроз і шантажу, а також розміщення ядерної зброї в Білорусі.

"Росія також продемонструвала крайню неповагу до основних принципів Агентства та його роботи в галузі ядерної безпеки, окупувавши Запорізьку АЕС", - додав Шалленберг.

Глава МЗС також зазначив, що для надання допомоги важливій роботі МАГАТЕ в Україні Австрія виділить 1 млн. євро. Він також заявив про повну підтримку МАГАТЕ та п'ять основних принципів, які Агентство розробило для України.