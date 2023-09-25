Спецпредставниця США з відновлення України має розпочати роботу якомога швидше - Зеленський

Спецпредставниця США з питань відновлення України Пенні Пріцкер має розпочати роботу якомога швидше, сказав у відеозверненні в понеділок президент України Володимир Зеленський.

"Це дуже важливе призначення, це чіткий символ довіри Америки до майбутнього України", - сказав Зеленський про її призначення.

"Я провів зустріч у Нью-Йорку з пані Пріцкер. Вона була і у Вашингтоні на переговорах у розширеному складі з президентом Байденом. І для нас важливо, щоб спецпредставниця могла якнайшвидше почати працювати з Україною і в Україні", - сказав президент.