Події

21:42 25.09.2023

МЗС України спростувало інформацію про нібито обіцянку Німеччини та Франції забезпечити Києву швидкий вступ в ЄС в обмін на "повалення" уряду Польщі

1 хв читати
МЗС України спростувало інформацію про нібито обіцянку Німеччини та Франції забезпечити Києву швидкий вступ в ЄС в обмін на "повалення" уряду Польщі

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко спростував коментарі кореспондента польського телеканалу ТVР у Брюсселі про нібито обіцянку Німеччини та Франції забезпечити Україні швидкий вступ до ЄС в обмін на "повалення" чинного уряду Польщі.

"У польських ЗМІ почали циркулювати коментарі кореспондентки польського телебачення ТVР у Брюсселі про нібито обіцянку Німеччини та Франції забезпечити Україні якнайшвидший вступ до ЄС в обмін на "повалення" нинішнього уряду Польщі", - написав Ніколенко у фейсбуці.

За його словами, зазначена інформація не відповідає дійсності.

"Категорично відкидаємо такі інсинуації. Українська сторона жодних таких пропозицій не отримувала, намірів втручатися у внутрішні справи Польщі не мала і не має", - наголосив речник.

У МЗС наголосили, що Україна високо цінує підтримку Польщі у відбитті російської агресії, підтримці нашого прагнення до членства в ЄС і НАТО, а також глибоко вдячні полякам, які виявляють солідарність із українцями. У відомстві зазначили, що останнім проявом цього стало вручення президентом України державних нагород громадянам Польщі: журналістці Б'янці Залевській та медику-волонтеру Даміану Дуді.

"Переконані в безуспішності зусиль вбити клин у високий рівень поваги та співпраці наших народів. Закликаємо наших польських друзів не піддаватися на спроби провокацій, працювати разом для ефективної протидії спільним викликам", - наголосив Ніколенко.

 

 

 

Теги: #мзс #спростування #фейк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:30 20.09.2023
Посла України в Польщі викликали до МЗС після заяви Зеленського на Генасамблеї ООН

Посла України в Польщі викликали до МЗС після заяви Зеленського на Генасамблеї ООН

21:39 19.09.2023
МЗС рекомендує українцям утриматися від відвідування Нагірного Карабаху через загострення конфлікту

МЗС рекомендує українцям утриматися від відвідування Нагірного Карабаху через загострення конфлікту

18:37 18.09.2023
Інформація грузинських силовиків про нібито залучення української сторони до підготовки заколоту в Грузії не відповідає дійсності

Інформація грузинських силовиків про нібито залучення української сторони до підготовки заколоту в Грузії не відповідає дійсності

10:26 15.09.2023
У МЗС України закликали Брюссель запитати пояснення в Угорщини, чому Сіярто поширює дезінформацію проти ЄС в Азії

У МЗС України закликали Брюссель запитати пояснення в Угорщини, чому Сіярто поширює дезінформацію проти ЄС в Азії

19:18 14.09.2023
Глави МЗС України та Бразилії скоординували позиції напередодні тижня високого рівня Генасамблеї ООН

Глави МЗС України та Бразилії скоординували позиції напередодні тижня високого рівня Генасамблеї ООН

16:58 14.09.2023
Третя окрема штурмова бригада назвала заяву про взяття Андріївки хибною й передчасною

Третя окрема штурмова бригада назвала заяву про взяття Андріївки хибною й передчасною

07:46 14.09.2023
Маляр спростувала "фейки" про нібито її ж коментарі щодо закупівель кровоспинних медвиробів

Маляр спростувала "фейки" про нібито її ж коментарі щодо закупівель кровоспинних медвиробів

20:31 09.09.2023
Глави МЗС України та Японії домовилися спільно працювати над залученням більшої кількості країн Азії до української Формули миру

Глави МЗС України та Японії домовилися спільно працювати над залученням більшої кількості країн Азії до української Формули миру

20:27 09.09.2023
Кулеба вручив главі МЗС Японії орден "За заслуги" ІІІ ступеня

Кулеба вручив главі МЗС Японії орден "За заслуги" ІІІ ступеня

09:51 08.09.2023
МЗС ініціює заборону на в'їзд в Україну для "оперної співачки" і "блогерів" із КНР, які незаконно відвідали Маріуполь, й очікує пояснень від китайської сторони

МЗС ініціює заборону на в'їзд в Україну для "оперної співачки" і "блогерів" із КНР, які незаконно відвідали Маріуполь, й очікує пояснень від китайської сторони

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Із теми експорту українського зерна в Європу прибираємо емоції - Зеленський

Спецпредставниця США з відновлення України має розпочати роботу якомога швидше - Зеленський

У Форумі оборонних індустрій у Києві візьмуть участь фірми з 26 країн

Робота з отримання F-16 і далекобійної артилерії триває

Російські окупанти знову обстріляли Херсон, є загиблі та поранені

ОСТАННЄ

Із теми експорту українського зерна в Європу прибираємо емоції - Зеленський

Спецпредставниця США з відновлення України має розпочати роботу якомога швидше - Зеленський

У Форумі оборонних індустрій у Києві візьмуть участь фірми з 26 країн

Робота з отримання F-16 і далекобійної артилерії триває

У Миколаєві зафіксовано приліт по місту

Польща підписала угоду з Lockheed Martin про постачання вертольотів Apache

Українська авіація за добу 11 разів ударила по районах зосередження противника

За добу на лінії фронту відбулося 17 бойових зіткнень

ВАКС відмовився відсторонити першого заступника міністра агрополітики Висоцького від займаної посади

Російські окупанти знову обстріляли Херсон, є загиблі та поранені

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА