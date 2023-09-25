МЗС України спростувало інформацію про нібито обіцянку Німеччини та Франції забезпечити Києву швидкий вступ в ЄС в обмін на "повалення" уряду Польщі

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко спростував коментарі кореспондента польського телеканалу ТVР у Брюсселі про нібито обіцянку Німеччини та Франції забезпечити Україні швидкий вступ до ЄС в обмін на "повалення" чинного уряду Польщі.

"У польських ЗМІ почали циркулювати коментарі кореспондентки польського телебачення ТVР у Брюсселі про нібито обіцянку Німеччини та Франції забезпечити Україні якнайшвидший вступ до ЄС в обмін на "повалення" нинішнього уряду Польщі", - написав Ніколенко у фейсбуці.

За його словами, зазначена інформація не відповідає дійсності.

"Категорично відкидаємо такі інсинуації. Українська сторона жодних таких пропозицій не отримувала, намірів втручатися у внутрішні справи Польщі не мала і не має", - наголосив речник.

У МЗС наголосили, що Україна високо цінує підтримку Польщі у відбитті російської агресії, підтримці нашого прагнення до членства в ЄС і НАТО, а також глибоко вдячні полякам, які виявляють солідарність із українцями. У відомстві зазначили, що останнім проявом цього стало вручення президентом України державних нагород громадянам Польщі: журналістці Б'янці Залевській та медику-волонтеру Даміану Дуді.

"Переконані в безуспішності зусиль вбити клин у високий рівень поваги та співпраці наших народів. Закликаємо наших польських друзів не піддаватися на спроби провокацій, працювати разом для ефективної протидії спільним викликам", - наголосив Ніколенко.