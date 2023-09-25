У Миколаєві зафіксовано приліт по місту

У Миколаєві зафіксовано приліт по місту, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

"Миколаїв! Повітряна тривога 21:01. Приліт нам зрозуміло куди", - написав він у телеграм-каналі.

Мер закликав жителів не викладати в мережу Інтернет подробиць удару.

Своєю чергою, у Повітряних силах повідомили про запуск кількох груп ворожих ударних БПЛА "Shahed" із Чауди, Крим.

"Орієнтовний час входження в підконтрольний повітряний простір України - близько 22.00", - йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, щоб українці слідкували за подальшими повідомленнями, а при оголошенні повітряної тривоги прямували в укриття.