У Миколаєві зафіксовано приліт по місту
У Миколаєві зафіксовано приліт по місту, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.
"Миколаїв! Повітряна тривога 21:01. Приліт нам зрозуміло куди", - написав він у телеграм-каналі.
Мер закликав жителів не викладати в мережу Інтернет подробиць удару.
Своєю чергою, у Повітряних силах повідомили про запуск кількох груп ворожих ударних БПЛА "Shahed" із Чауди, Крим.
"Орієнтовний час входження в підконтрольний повітряний простір України - близько 22.00", - йдеться в повідомленні.
У відомстві додали, щоб українці слідкували за подальшими повідомленнями, а при оголошенні повітряної тривоги прямували в укриття.