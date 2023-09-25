Події

19:12 25.09.2023

На Закарпатті затримали посадовця бюро судмедекспертизи, який підробляв експертні висновки

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На Закарпатті затримали посадовця бюро судмедекспертизи, який підробляв експертні висновки

Правоохоронці в Закарпатській області затримали чиновника бюро судово-медичної експертизи, який отримував хабарі за фальсифікацію експертних висновків, повідомляє пресслужба Національної поліції України.

"Відповідно до цієї корупційної схеми, посадовець обласного бюро судово-медичної експертизи за певну винагороду від $1000 до $5000 допомагав отримати необхідний експертний висновок. Так, до прикладу, за зміну ступеня тяжкості тілесних ушкоджень, отриманих внаслідок ДТП, фігурант вимагав від громадянина $1200 неправомірної вигоди", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

За результатами проведення обшуків за місцем проживання затриманого посадовця та у службових приміщеннях бюро СМЕ вилучили майже $35000, понад 5000 євро, 308 000 грн і 168 000 угорських форинтів, мобільні телефони та службову документацію.

Фігуранту повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід - тримання під вартою.

 

Теги: #експертиза #затримання #фальсифікація

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