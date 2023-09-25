Чоловік, поранений унаслідок авіаудару по Бериславу, помер у лікарні - голова ОВА

Житель Берислава, який дістав важких поранень унаслідок російського авіаудару в понеділок, 25 вересня, помер у лікарні, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Лікарі боролися за його життя зранку, але поранення виявилися надто тяжкими. Загалом російський авіаудар по місту забрав життя трьох людей, ще одна жінка - знаходиться у лікарні", - написав Прокудін у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, російські окупанти завдали удару керованою авіабомбою по житлово-експлуатаційній конторі в Бериславі. Раніше було відомо про двох загиблих і двох поранених.