Події

17:19 25.09.2023

Чоловік, поранений унаслідок авіаудару по Бериславу, помер у лікарні - голова ОВА

1 хв читати
Чоловік, поранений унаслідок авіаудару по Бериславу, помер у лікарні - голова ОВА

Житель Берислава, який дістав важких поранень унаслідок російського авіаудару в понеділок, 25 вересня, помер у лікарні, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Лікарі боролися за його життя зранку, але поранення виявилися надто тяжкими. Загалом російський авіаудар по місту забрав життя трьох людей, ще одна жінка - знаходиться у лікарні", - написав Прокудін у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, російські окупанти завдали удару керованою авіабомбою по житлово-експлуатаційній конторі в Бериславі. Раніше було відомо про двох загиблих і двох поранених.

 

Теги: #жертви #берислав

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:25 25.09.2023
Кількість загиблих унаслідок нічної атаки РФ на Одесу збільшилася до двох осіб - обладміністрація

Кількість загиблих унаслідок нічної атаки РФ на Одесу збільшилася до двох осіб - обладміністрація

12:48 25.09.2023
В Одесі знайдено загиблим одного з двох працівників зруйнованого складу, яких шукали рятувальники

В Одесі знайдено загиблим одного з двох працівників зруйнованого складу, яких шукали рятувальники

12:32 25.09.2023
У Бериславі внаслідок влучання авіабомби загинули двоє людей, двох поранено - уточнені дані

У Бериславі внаслідок влучання авіабомби загинули двоє людей, двох поранено - уточнені дані

11:04 25.09.2023
Росіяни скинули на Берислав чотири авіабомби, є жертви - Херсонська ОВА

Росіяни скинули на Берислав чотири авіабомби, є жертви - Херсонська ОВА

11:51 24.09.2023
Окупанти завдали авіаудару по Бериславу Херсонської області, вибуховою хвилею пошкоджено лікарню - ОВА

Окупанти завдали авіаудару по Бериславу Херсонської області, вибуховою хвилею пошкоджено лікарню - ОВА

21:58 21.09.2023
У результаті обстрілу с. Зеленівка Херсонської області є загиблий

У результаті обстрілу с. Зеленівка Херсонської області є загиблий

17:04 20.09.2023
В Україні 246 мирних жителів, включно з 13 дітьми, загинули через міни та вибухонебезпечні предмети

В Україні 246 мирних жителів, включно з 13 дітьми, загинули через міни та вибухонебезпечні предмети

13:41 20.09.2023
Жертвами вчорашнього ракетного удару по Куп'янську стали 8 мирних громадян, зокрема 2 волонтери - Синєгубов

Жертвами вчорашнього ракетного удару по Куп'янську стали 8 мирних громадян, зокрема 2 волонтери - Синєгубов

08:37 20.09.2023
Окупанти обстріляли три райони Харківщини, за добу загинуло шість мирних громадян

Окупанти обстріляли три райони Харківщини, за добу загинуло шість мирних громадян

17:53 19.09.2023
Кількість загиблих унаслідок удару по Куп'янську збільшилася до шести осіб

Кількість загиблих унаслідок удару по Куп'янську збільшилася до шести осіб

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Апеляційний суд залишив чинним арешт з альтернативою застави в 509 млн грн бізнесмену Коломойському

На Херсонщині російські військові вчиняли сексуальне насильство над жінками віком від 19 до 83 років - комісія ООН

Зеленський підтвердив прибуття танків Abrams в Україну

Перші танки Abrams прибули в Україну - NY Times

Командувач ЧФ РФ загинув під час ракетного удару по штабу - Сили спецоперацій ЗСУ

ОСТАННЄ

Порошенко анонсував передання дронів, тягачів та іншої техніки для ЗСУ на 55 млн грн

Апеляційний суд залишив чинним арешт з альтернативою застави в 509 млн грн бізнесмену Коломойському

На Херсонщині російські військові вчиняли сексуальне насильство над жінками віком від 19 до 83 років - комісія ООН

ТЧХУ та World Food Programme реалізують проєкт на Херсонщині

Бойовик "Нестримні-4" провалився в північноамериканському прокаті в дебютний вікенд

Зеленський підтвердив прибуття танків Abrams в Україну

Перші танки Abrams прибули в Україну - NY Times

Командувач ЧФ РФ загинув під час ракетного удару по штабу - Сили спецоперацій ЗСУ

КОМАНДУВАЧ ЧФ РОСІЇ ЗАГИНУВ ПІД ЧАС РАКЕТНОГО УДАРУ ПО ШТАБУ - СИЛИ СПЕЦОПЕРАЦІЙ ЗСУ

У Києві зафіксували температурний рекорд: 23 вересня стало найтеплішим за час спостережень

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА