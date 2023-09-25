Помер нардеп Андрій Іванчук

У ніч на понеділок помер народний депутат трьох скликань Верховної Ради, член групи "Довіра" Андрій Іванчук, повідомив голова українського парламенту Руслан Стефанчук.

"Жахлива новина. Сьогодні вночі відійшов у вічність народний депутат України 7-го, 8-го, 9-го скликань Андрій Іванчук. Мої щирі співчуття рідним та близьким у зв'язку з передчасною смертю," - написав спікер на своїй сторінці у фейсбуці.

Андрій Іванчук був обраний до Верховної Ради дев'ятого скликання як безпартійний самовисуванець у 88-му окрузі (Івано-Франківська область). З 6 грудня 2019 року став членом депутатської групи "Довіра", до того був позафракційним. Входив до складу комітету з фінансів, податкової та митної політики, у структурі якого очолював підкомітет з питань банківської діяльності, монетарної стабільності, взаємодії з Національним банком України та захисту прав споживачів фінансових послуг.

У 2014 році був обраний до ВР від партії "Народний фронт" (№16 у списку) і був заступником голови однойменної фракції, а у 2012 році пройшов до парламенту від ВО "Батьківщина" (№ 41 у списку).