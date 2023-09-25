Сили оборони за добу ліквідували 420 окупантів і 27 артсистем

Сили оборони за добу ліквідували 420 окупантів, 5 танків, 13 бронемашин, 27 артсистеми, дві РСЗВ, два засоби ППО, 7 безпілотників, 16 одиниць авто і спецтехніки противника, повідомляють у зведенні Генштабу Збройних сил України в понеділок уранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.09. 23 орієнтовно склали: особового складу - близько 276270 (+420) осіб, танків - 4667 (+5) од, бойових броньованих машин - 8927 (+13) од, артилерійських систем - 6260 (+27) од, РСЗВ - 791 (+2) од, засоби ППО - 533 (+2) од, літаків - 315 (+0) од, гелікоптерів - 316 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4895 (+7), крилаті ракети - 1518 (+0), кораблі /катери/ - 20 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 8746 (+12) од, спеціальна техніка - 918 (+4).

Дані уточнюються", - зазначено у зведенні.