Окупанти завдали двох ударів авіабомбами по Херсону – голова ГВА

Війська РФ завдали два удари керованими авіабомбами по Херсону і два – по Антонівці, повідомляє в Telegram у неділю ввечері голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється", - написав він.

Раніше в неділю повідомлялося про кілька ударів авіабомбами по Корабельному району міста і по одному з промислових підприємств Херсона, внаслідок яких постраждало шість мирних жителів.