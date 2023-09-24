Події

22:40 24.09.2023

Окупанти завдали двох ударів авіабомбами по Херсону – голова ГВА

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Окупанти завдали двох ударів авіабомбами по Херсону – голова ГВА

Війська РФ завдали два удари керованими авіабомбами по Херсону і два – по Антонівці, повідомляє в Telegram у неділю ввечері голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
"Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється", - написав він.
Раніше в неділю повідомлялося про кілька ударів авіабомбами по Корабельному району міста і по одному з промислових підприємств Херсона, внаслідок яких постраждало шість мирних жителів.

Теги: #херсон #україна #обстріли

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