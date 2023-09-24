Кількість постраждалих від недільних обстрілів Херсона зросла до шести

Кількість постраждалих унаслідок російських обстрілів Херсона в неділю збільшилася до шести осіб, повідомив голова міської військової адміністрації (МВА) Роман Мрочко.

"На цю годину відомо вже про шість постраждалих цивільних осіб унаслідок ворожих обстрілів Херсона сьогодні вдень", - написав він у телеграм-каналі.

Як додав очільник МВА, "херсонці дістали поранення різного ступеня тяжкості. Усім постраждалим надано медичну допомогу. Також до медичних закладів звертаються люди, які були поранені раніше".

Як повідомлялося, внаслідок денного обстрілу Корабельного району міста постраждали четверо мирних жителів, ближче до вечора на Херсон було скинуто дві керовані авіабомби - було травмовано жінку-охоронця одного з підприємств.