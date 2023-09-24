Події

13:31 24.09.2023

Вірменським військовим, які здалися, буде забезпечено вихід із Карабаху - МВС Азербайджану

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Вірменським військовим, які здалися, буде забезпечено вихід із Карабаху - МВС Азербайджану

МВС Азербайджану заявляє, що роззброєним вірменським військовим буде забезпечено можливість виїзду з Карабаху до Вірменії.

"Відповідно до досягнутих 20 вересня домовленостей, буде забезпечено виведення роззброєного і демобілізованого особового складу Збройних сил Вірменії з Карабаського регіону Азербайджану за допомогою доріг Лачин-Ханкенді та Кяльбаджар-Басаркечяр", - ідеться в заяві начальника управління пресслужби МВС Азербайджану Ельшада Гаджиєва.

За його словами, для виведення вірменських військових будуть задіяні як спеціальні автобуси, так і їхній особистий транспорт.

Зі свого боку в уряді невизнаного Нагірного Карабаху заявили, що з Нагірного Карабаху до Вірменії у супроводі російських миротворців будуть вивезені всі охочі.

"Повідомляємо, що сім'ї, які залишилися без даху над головою внаслідок нещодавніх воєнних дій і виявили бажання залишити республіку, будуть переправлені до Вірменії в супроводі російських миротворців", - ідеться в заяві.

Раніше в неділю прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив у відеозверненні, що "вірмени Нагірного Карабаху стоять перед загрозою етнічних чисток".

"Якщо не буде створено реальних умов проживання вірмен Нагірного Карабаху у своїх домівках і дієвих механізмів захисту від етнічних чисток, імовірність того, що вірмени Нагірного Карабаху побачать у виїзді єдиний спосіб врятувати своє життя та ідентичність, значно зросте. Відповідальність за розвиток подібних подій повністю ляже на Азербайджан і російських миротворців", - заявив Пашинян.

Теги: #азербайджан #карабах #вірменія

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