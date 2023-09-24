Події

11:49 24.09.2023

Обстрілу зазнали 8 населених пунктів Донецької області - поліція зібрала докази військових злочинів РФ

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Окупаційні війська РФ завдали 18 ударів по Донбасу - загинула одна людина і троє дістали поранень, повідомляє Нацполіція в телеграм-каналі в неділю.

Обстрілу зазнали 8 населених пунктів. Поліція зібрала докази військових злочинів РФ.

Ворог здійснив вогневі атаки на міста Авдіївка, Часів Яр, смт Курдюмівка, села Верхньокам'янське, Єлизаветівка, Костянтинопільське, Маркове, Предтечине.

Росіяни били по мирному населенню з авіації, РСЗВ "Ураган", "Град", артилерії і танків.

Пошкоджено 8 об'єктів - 4 житлові будинки, автомобілі.

Найбільше обстрілів - 11 - здійснено по Авдіївці. Російські війська били по місту з авіації, "Градів", артилерії і танків. Поранено людей, пошкоджено 4 багатоповерхівки, автомобілі.

У Єлизаветівці окупанти вбили цивільну особу. Унаслідок артилерійських атак маємо двох поранених у Верхньокам'янському.

Поліція та СБУ порушили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

 

Теги: #обстріли #нацполіція

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