Обстрілу зазнали 8 населених пунктів Донецької області - поліція зібрала докази військових злочинів РФ

Окупаційні війська РФ завдали 18 ударів по Донбасу - загинула одна людина і троє дістали поранень, повідомляє Нацполіція в телеграм-каналі в неділю.

Обстрілу зазнали 8 населених пунктів. Поліція зібрала докази військових злочинів РФ.

Ворог здійснив вогневі атаки на міста Авдіївка, Часів Яр, смт Курдюмівка, села Верхньокам'янське, Єлизаветівка, Костянтинопільське, Маркове, Предтечине.

Росіяни били по мирному населенню з авіації, РСЗВ "Ураган", "Град", артилерії і танків.

Пошкоджено 8 об'єктів - 4 житлові будинки, автомобілі.

Найбільше обстрілів - 11 - здійснено по Авдіївці. Російські війська били по місту з авіації, "Градів", артилерії і танків. Поранено людей, пошкоджено 4 багатоповерхівки, автомобілі.

У Єлизаветівці окупанти вбили цивільну особу. Унаслідок артилерійських атак маємо двох поранених у Верхньокам'янському.

Поліція та СБУ порушили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.