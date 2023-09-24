Російські війська за добу 11 разів обстріляли населені пункти Сумської та Чернігівської областей – ОК "Північ"

Російські окупанти за добу 11 разів обстріляли населені пункти Сумської та Чернігівської областей, інформує Оперативне командування "Північ" станом на ранок 24 вересня.

"Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Загалом протягом доби нараховано 11 обстрілів (61 вибух) із різних видів озброєння", – ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.

Зазначається, що переважно обстріли здійснювалися з артилерії та мінометів 82-120 мм калібру.

У Чернігівській області обстрілу зазнали: Карповичі Семенівської громади – 4 приходи, Прогрес – 10 приходів, Клюси Сновської громади – 3 приходи, село Гай Новгород-Сіверської громади – 5 приходів, Сеньківка Городнянської громади – 8 приходів, а також Мощенка – 5 приходів, імовірно САУ (самохідна артилерійська установка). Унаслідок обстрілу сталося загоряння приватного будинку.

Крім того, у Сумській області окупанти завдавали ударів по Шосткинському району: Нікітське – 2 приходи, Середина-Буда – 14 приходів, унаслідок обстрілів там сталося загоряння вуличного трансформатора та дерев'яного бруса. А також обстріляно Товстодубове – 10 приходів.

Інформації про загиблих серед місцевого населення не зафіксовано.