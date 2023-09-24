Події

08:54 24.09.2023

Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, поранено мирну жительку

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Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, поранено мирну жительку

Минулої доби ворожих обстрілів із реактивної та ствольної артилерії, мінометів та іншого озброєння зазнали населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Куп'янського районів області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"У с. Котівка Чугуївського району дістала поранення і була госпіталізована в стані середньої тяжкості жінка 67 років. У с. Юрченкове Чугуївського району внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ пошкоджено близько 10 приватних житлових будинків, зруйновано господарські будівлі, сталися пожежі. У м. Вовчанськ Чугуївського району обстрілом пошкоджено 2 приватні житлові будинки, сталася пожежа", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що в околицях Куп'янська ворожі обстріли спровокували пожежу на відкритій території - загорівся сухостій.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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