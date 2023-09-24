Темпи просування ЗС України поблизу Вербового в Запорізькій області залишаються неясними

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) підтверджують, що ЗСУ прорвали російські польові укріплення на захід від Вербового в Запорізькій області. Однак, ці укріплення не є останньою оборонною лінією глибокоешелонованої оборони РФ на заході Запорізької області.

Оборонні споруди на цьому напрямку скоріше являють собою конкретну серію найбільш підготовлених польових укріплень, зведених у межах майже безперервного поясу протитранспортного рову, зубів дракона і бойових позицій приблизно в 1,7-3,5 км на захід від Вербового, йдеться в огляді американського Інституту. Водночас, пише ISW, комерційно супутникові знімки говорять про те, що українські сили за останні 96 годин підтягнули важку техніку ближче до Вербового.

Водночас аналітики ISW вважають, що українські сили не подолали всі російські оборонні позиції біля Вербового. Темпи просування ЗСУ в районі прориву залишаються неясними. Армія РФ, ймовірно, все ще контролює сегменти довгої лінії траншей бойових позицій між Роботиним і Вербовим, особливо поблизу тактичної височини на півдні. Повідомляється, що російські війська встановили підготовлені бойові позиції майже в кожній смузі дерев, через які повільно і систематично пробивається українська піхота.

Також, за даними ISW, ЗСУ поглиблюють свою присутність у Запорізькій області та атакують Новопрокопівку - прифронтове село за 1,5 км на південь від Роботиного.

"Одночасні контрнаступи України в Бахмуті та на півдні України перешкоджають довгостроковим зусиллям РФ щодо формування нових бойових сил, оскільки Росія перерозподіляє свої нові резерви для захисту від наступу ЗСУ", - йдеться в огляді.

ISW також звернув увагу на заяви воєначальників про те, що український контрнаступ продовжиться взимку. Зокрема, українські операції триватимуть усю зиму, оскільки ЗСУ здебільшого просуваються пішки, без техніки, і що погана погода, таким чином, не матиме серйозного негативного впливу на український контрнаступ.

ISW раніше підрахував, що, хоча сезонна погода може уповільнити рух наземних військ і ускладнити логістику, вона не призведе до остаточного припинення українських контрнаступальних операцій. "Кульмінація українського контрнаступу, найімовірніше, залежатиме скоріше від балансу сил Росії та України, а також від допомоги Заходу Україні", - наголошується в огляді.