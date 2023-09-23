Австралія підтримала вимогу Зеленського щодо позбавлення РФ права вето в Раді Безпеки ООН

Уряд Австралії підтримав вимогу президента України Володимира Зеленського позбавити Росію права вето в Раді Безпеки ООН, повідомляє Bloomberg із посиланням на міністерку закордонних справ Австралії Пенні Вонг.

"Ми повинні вимагати від постійних членів більше, включно з обмеженнями на використання права вето. Росія знущається з ООН щодня, коли продовжує своє незаконне й аморальне вторгнення в Україну", - цитує Bloomberg заяву міністерки під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН.

Як повідомлялося, 20 вересня Зеленський, виступаючи на засіданні Ради безпеки ООН, заявив, що Генеральній асамблеї ООН слід дати реальну можливість долати вето члена Ради безпеки.