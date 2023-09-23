Події

15:23 23.09.2023

Два з трьох суден, що йшли поза "зерновим коридором", пришвартувалися в порту "Південний"

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Два з трьох суден, що йшли поза "зерновим коридором", пришвартувалися в порту "Південний"

Два з трьох суден, які скористалися тимчасовими коридорами, встановленими Військово-морськими силами Збройних сил України, досягли Чорноморських портів, свідчать дані ресурсу MarineTraffic.

Балкери YING HAO 01 і AZARA перебувають у порту "Південний". ENEIDA тримає курс на порт "Чорноморськ".

Це перші великотоннажні судна, які увійшли в порт "Південний", який фактично припинив роботу ще до закінчення "зернової угоди". З 29 квітня 2023 року, коли російська сторона у Спільному координаційному центрі (СКЦ) у Стамбулі припинила включати судна, що прямують у порт, він не працює.

Раніше повідомлялося, що три нові судна рухаються в напрямку українських чорноморських портів тимчасовими коридорами, встановленими ВМС ЗСУ, під завантаження понад 127 тис. т української агропродукції, а також залізною рудою.

Керівник Моніторингової групи санкцій і свободи судноплавства Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко повідомив у Facebook, що власники суден, які скористалися коридором, - з Китаю, Панами та Польщі.

Першими суднами, які скористалися тимчасовим коридором, встановленим ВМС ЗСУ для цивільних суден, стали RESILENT AFRICA і AROYAT, на які було завантажено 20 тис. т агропродукції для країн Азії та Африки.

Теги: #порт #судна #південний

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