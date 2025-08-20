"Епіцентр" побудує в порту "Південний" зерновий термінал потужністю 5 млн тонн

Група компаній "Епіцентр" і родина народного депутата Анатолія Урбанського мають намір побудувати в порту "Південний" (Одеська обл.) зерновий термінал потужністю перевалки 5 млн тонн зернових вантажів на рік орієнтовною вартістю $160-270 млн, повідомило видання latifundist.com.

Нагадується, що вперше про майбутній термінал повідомив у листопаді 2024 року СЕО "Епіцентр К" Петро Михайлишин. У квітні 2025 року інформацію підтвердила керівниця агронапряму групи Світлана Никитюк.

Видання стверджує, що проєкт будівництва терміналу — не просто плани бізнесменів. У 2025 році ТОВ "Касабланка Шиппінг Лімітед" (Кіпр), засновником якої є ТОВ "Епіцентр К", набула 32,61% в ТОВ "Промтехіновація" (Одеса). Решта 16,48% акцій юрособи належить Анатолію Урбанському, по 25,46% акцій — Катерині та Денису Урбанським.

"Промтехіновація" орендує земельні ділянки в акваторії порту "Південний" і поблизу автошляху місцевого значення Т1606. Сумарна площа ділянок під будівництво — близько 32 га. Цієї площі достатньо для побудови станції вигрузки вагонів та автотранспорту неподалік траси, після чого зерно прямуватиме транспортною галереєю до силосів і перевантажувального терміналу.

Будівництво терміналу, за інформацією видання, наразі залишається на стадії проєкту, який було розроблено 2024 року. Його розрахунковий вантажообіг становить 5 млн тонн на рік, а загальна місткість силосних складів — 250 тис. тонн.

Згідно з проєктом, для розвантаження вагонів буде побудовано власну залізничну станцію з пропускною здатністю до 3 млн тонн на рік і спроможністю обробки до п'яти вантажних поїздів (50-70 вагонів) щодоби. Земельна ділянка під залізничну станцію - 10 га. На об'єкті заплановано станцію вивантаження вагонів продуктивністю 2 тис. т/год і станцію розвантаження вантажівок продуктивністю 1 тис. т/год.

Станцію розвантаження з основними елеваторами з'єднає конвеєрна галерея довжиною 1600 м і продуктивністю 1200 т/год. З неї зерно потраплятиме на силоси: передбачено близько 50 "банок" сумарною місткістю 250 тис. тонн, розміщених на ділянці в 10 га.

Передбачається будівництво причалу довжиною до 350 м і глибиною 16 м. Перевантажуватимуть сільгосппродукцію два баштових крани продуктивністю 1500 т/год. Обладнання для розвантаження, транспортування, зберігання та перевалки зерна перебуває у власності "Промтехіновації".

За словами портовиків, знайомих з ходом будівництва, проєкт реалізується успішно. Запуск терміналу заплановано на 2026 рік. Попри технічну складність проєкту співрозмовники видання оцінюють перспективи своєчасного завершення будівництва оптимістично. Водночас учасники ринку не беруться оцінити термін окупності проєкту.

ТОВ "Епіцентр К", до складу якого входить "Епіцентр Агро", створено 2003 року, відкрило свій перший гіпермаркет у Києві в грудні того ж року. Має в Україні мережу однойменних торгових центрів. З 2016 року розвиває аграрний напрям бізнесу. Обробляє понад 1670 тис. га у Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Житомирській, Черкаській та Київській областях. До складу групи входять 20 тваринницьких ферм і 15 елеваторних комплексів загальним обсягом одночасного зберігання 2 млн тонн. Власне виробництво агропродукції агрохолдингу становить близько 1 млн т. 2025 року "Епіцентр Агро" запустив власний трейдинг.

Анатолій Урбанський – народний депутат, член депутатської групи "За майбутнє", член парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Із 2005 року веде підприємницьку діяльність у судноремонтних компаніях. З 2009 року — менеджер з питань управління та адміністративної діяльності, консультант з ремонту та технічного обслуговування суден ВАТ "Дунайсудноремонт". У 2011 році його обрано членом наглядових рад ПАТ "Дунайсудноремонт" і ПАТ "Ізмаїльський річковий порт "Дунайсудносервіс". 2015 року обрано депутатом Одеської облради.