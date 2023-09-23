Події

07:13 23.09.2023

Після Токмака може статися найбільший прорив у контрнаступі, вважає Тарнавський

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Після Токмака може статися найбільший прорив у контрнаступі, вважає Тарнавський

Найбільший прорив у цьому контрнаступі ще попереду. українським військам потрібно принаймні дійти до міста Токмак, заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський в інтерв'ю для CNN.

"Токмак - це мета-мінімум. Загальна мета - дістатися до наших державних кордонів", - заявив Тарнавський.

Він зазначив, що ЗС України продовжують ведення наступальних операцій на мелітопольському напрямку. Знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території та закріплюються на досягнутих рубежах.

За словами командувача, великий прорив ЗСУ в цьому контрнаступі відбудеться після Токмака. Він додав, що зараз росіяни покладаються на глибину своєї лінії оборони там.

 

 

 

Теги: #прорив #контрнаступ #тарнавський

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