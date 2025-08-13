ЗСУ зводять нанівець російській прорив перед зустріччю Трампа з Путіним – ЦПД

Військова та інформаційна складова проникнення російських військ в тил української оборони в Донецькій області нівелюється перед запланованою на п'ятницю на Алясці зустріччю президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним, відзначає керівник Центру протидії дезінформації при РНБО (ЦПД) Андрій Коваленко.

"Інформаційна складова російських військових дій на Донеччині з проривом, на яку робив ставку путін перед зустріччю з Трампом, а також військова складова, зусиллями Сил оборони поступово нівелюється", - написав Коваленко в Телеграм у середу.

Перед цим Агентство Франс Прес повідомило, проаналізувавши окремі повідомлення американського Інституту вивчення війни (ISW), що російські війська в результаті прориву станом на 12 серпня взяли за добу під контроль територію площею 110 кв км, чого не траплялося з кінця травня 2024 року, відзначивши, що їх звичайний темп просування в останні тижні був в середньому вшестеро нижчий.

Натомість ISW у своєму звіті про війну в Україні за 12 серпня повідомив, що хоча російські війська продовжили проникнення обмеженими диверсійно-розвідувальними групами в українські оборонні позиції на схід та північний схід від міста Добропілля Донецької області, але вони не змогли розгорнути підкріплення для утримання цього тактичного проникнення та зіткнуться з перешкодами в спробах зробити це. Також відзначається, що атака РФ в напрямку Добропілля відбулася після місяців підготовки та створення відповідних умов з використанням дронових атак у великих масштабах.

"Використання Росією диверсійно-розвідувальних груп для проведення тактичного проникнення не є суттєво вартим уваги, але російські інновації у сфері безпілотників, що дозволяють завдавати ударів по українським центрам глобального контролю, вимагатимуть відповіді України та Заходу. Російський прогрес на покровському напрямку також є лише останнім результатом понад 17 місяців тривалої кампанії. Нещодавнє тактичне проникнення Росії слід розглядати в контексті значних витрат російських військ на виснаження українських військ на покровському напрямку протягом останніх півтора років", - йдеться в звіті ISW.

В Інституті наголошують, що російська сторона намагається використати тактичне проникнення поблизу Добропілля, щоб вплинути на майбутню зустріч президента США Дональдта Трампа з Володимиром Путіним на Алясці. "Росія часто використовувала інформаційні кампанії, які представляють масштабні російські наступи та перемоги на полі бою як неминучі, навіть коли переговорів на горизонті немає. Зусилля Росії вплинути на саміт США-Росія на Алясці навряд чи будуть успішними, оскільки президент США Дональд Трамп раніше заявив, що Сполучені Штати не будуть прагнути до угоди між США та Росією про припинення війни Росії проти України під час саміту", - відзначили аналітики.

Як повідомлялося, в понеділок OSINT-проєкт DeepState повідомив про просування російських окупантів у напрямку Добропілля Покровського району Донецької області, зокрема, в населені пункти Кучерів Яр та Золотий Колодязь, де проводять накопичення. Одночасно з цим, ворог продовжує розвивати свій успіх в напрямку траси Добропілля-Краматорськ, фіксуючись в районі Нововодяного та Петрівки.

В Оперативно-стратегічному угрупованні військ (ОСУВ) Дніпро повідомили, що російські окупанти намагаються просочуватися малими групами повз першу лінію українських позицій і інфільтрація таких груп, хоч і спричиняє необхідність залучення резервів для їх знищення, але не є взяттям ворогом під контроль території.

Генеральний штаб Збройних сил України у вівторок заявив, що Сили оборони України вживають дієвих заходів, щоб зупинити просування противника на добропільському та покровському напрямках, зокрема, знищують малочисельні групи противника та диверсантів, які проникли там в низку населених пунктів. "Рішенням Головнокомандувача ЗС України для посилення стійкості оборони виділено додаткові сили і засоби. Сплановано заходи для блокування груп противника у визначеному районі. Резервні підрозділи вже виявили ворога та мають перші успіхи: окупантів знищують та беруть у полон", - наголошується в повідомленні.

Президент України Володимир Зеленський повідомив 12 серпня про вжиття заходів для виправлення ситуації на покровському напрямку фронту. Він зазначив, що найскладніша ситуація на фронті зараз на Краматорську-Добропіллі, де росіяни просунулися близько 10 км, задача цього просування до зустрічі Трампа з Путіним сформувати певний інформаційний простір, що ніби РФ просувається вперед. За словами президента, по всіх напрямках впродовж цього місяця росіяни будуть намагатися демонструвати якесь просування для того, щоб політично тиснути на Україну, прагнучі тих чи інших поступок.