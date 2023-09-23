"Укргідроенерго" та канадська AECON підписали Меморандум про співпрацю у будівництві гідроелектростанцій в Україні

ПрАТ "Укргідроенерго" та канадська компанія "Ейкон Констракшн Глобал Сервісес Інкорпорейтед" (AECON) підписали в Оттаві (Канада) Меморандум про співпрацю у будівництві гідроелектростанцій в Україні.

Як повідомляє прес-служба президента України, Меморандум скріпили підписами генеральний директор ПрАТ "Укргідроенерго" Ігор Сирота та засновник та голова "Ейкон Груп Інкорпорейтед" Джон М. Бек.

Підписання відбулося у присутності президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

Документ передбачає опрацювання можливої участі канадської AECON у будівництві Канівської ГАЕС та Каховської ГЕС.