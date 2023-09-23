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00:05 23.09.2023

"Укргідроенерго" та канадська AECON підписали Меморандум про співпрацю у будівництві гідроелектростанцій в Україні

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ПрАТ "Укргідроенерго" та канадська компанія "Ейкон Констракшн Глобал Сервісес Інкорпорейтед" (AECON) підписали в Оттаві (Канада) Меморандум про співпрацю у будівництві гідроелектростанцій в Україні.

Як повідомляє прес-служба президента України, Меморандум скріпили підписами генеральний директор ПрАТ "Укргідроенерго" Ігор Сирота та засновник та голова "Ейкон Груп Інкорпорейтед" Джон М. Бек.

Підписання відбулося у присутності президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.
Документ передбачає опрацювання можливої участі канадської AECON у будівництві Канівської ГАЕС та Каховської ГЕС.

Теги: #меморандум #канада #україна #співпраця #гідроелектростанції

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