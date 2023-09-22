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20:01 22.09.2023

Україна ще офіційно не проговорювала з Єврокомісією, чи залежать строки вступу України в ЄС від завершення війни

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Україна ще офіційно не проговорювала з Єврокомісією, чи залежать строки вступу України в ЄС від завершення війни

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявляє, що Україна ще офіційно не проговорювала з Європейською Комісією питання, чи залежать строки вступу України до Європейського Союзу від завершення війни.

"Ми, чесно кажучи, ще не проговорювали офіційно це з Європейською Комісією", - сказала вона в ефірі національного телемарафону в п'ятницю, відповідаючи на запитання, чи залежать терміни вступу України в ЄС від завершення війни.

Водночас Стефанішина зазначила, що Угоду про асоціацію було підписано тоді, коли Крим уже було анексовано, коли вже почалися бойові дії в Донецькій і Луганській областях, і це не стало на заваді, а положення документа застосовуються до всієї території країни.

"Щойно ми завершимо змістовну частину переговорів, ми точно знайдемо формулу, але сподіваємося, що на той час такої потреби не буде, тому що ми обов'язково переможемо", - підсумувала вона.

Теги: #війна #євроінтеграція #стефанішина

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