Затримано та взято під варту двох жителів Харківщини, які допомагали окупантам відбирати авто в односельців
Поліцейські за процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області затримали та повідомили про підозру в пособництві державі-агресору двом чоловікам (40 і 27 років).
"Торік під час окупації села Слобожанське Харківського району двоє місцевих жителів добровільно погодились допомагати російським військовим. Їх задача полягала у тому, щоб передавати інформацію окупантам про автівки, які є у володінні односельчан. У подальшому російські військовослужбовці їздили по вказаних адресах та забирали автомобілі для потреб армії держави-агресора", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.
Зокрема, за даними слідства, у серпні минулого року підозрювані разом з окупантами приїхали до с. Липці, зламали металеві ворота в приватному домоволодінні та виштовхали з території позашляховик.
Наразі обидва підозрювані перебувають під вартою.