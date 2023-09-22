Події

19:36 22.09.2023

Затримано та взято під варту двох жителів Харківщини, які допомагали окупантам відбирати авто в односельців

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Поліцейські за процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області затримали та повідомили про підозру в пособництві державі-агресору двом чоловікам (40 і 27 років).

"Торік під час окупації села Слобожанське Харківського району двоє місцевих жителів добровільно погодились допомагати російським військовим. Їх задача полягала у тому, щоб передавати інформацію окупантам про автівки, які є у володінні односельчан. У подальшому російські військовослужбовці їздили по вказаних адресах та забирали автомобілі для потреб армії держави-агресора", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Зокрема, за даними слідства, у серпні минулого року підозрювані разом з окупантами приїхали до с. Липці, зламали металеві ворота в приватному домоволодінні та виштовхали з території позашляховик.

Наразі обидва підозрювані перебувають під вартою.

Теги: #затримання #колаборанти

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