Події

19:21 22.09.2023

У Кременчуці внаслідок ракетного удару РФ одна людина загинула, ще 15 поранені

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У Кременчуці внаслідок ракетного удару РФ одна людина загинула, ще 15 поранені

Унаслідок ракетного удару, завданого російськими окупантами по Кременчуку Полтавської області в п'ятницю, 22 вересня, одна людина загинула, повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

"Станом на зараз відомо про 15 людей, які отримали поранення, з них – одна дитина. Ще одна людина загинула", - написав Лунін у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, у п'ятницю росіяни завдали ракетних ударів по Кременчуку. Було зафіксовано влучання в об'єкт цивільної інфраструктури.

 

Теги: #кременчук #загиблі #обстріл

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