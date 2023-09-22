Події

19:19 22.09.2023

ТЧХУ обладнає автономним опаленням будинки в Охтирці

1 хв читати
ТЧХУ обладнає автономним опаленням будинки в Охтирці

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) обладнає автономним опаленням квартири та будинки в Охтирці (Сумська область).

"На Сумщині Український Червоний Хрест реалізує програму "Зима": 85 осель в Охтирці будуть облаштовані автономним опаленням. Це 34 квартири та 51 будинок у приватному секторі міста", - повідомило ТЧХУ у фейсбуці в п'ятницю.

Програма передбачає виконання робіт із зовнішнього прокладання газопроводу, розведення газопроводу у квартирах, встановлення та підключення котлів до газової мережі. Загальна вартість програми становить майже 5 млн грн.

Проєкт втілює в життя Сумська обласна та Охтирська міська організації ТЧХУ.

Теги: #опалення #допомога #тчху

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:23 22.09.2023
ТЧХУ обладнає автономним опаленням будинки в Охтирці

ТЧХУ обладнає автономним опаленням будинки в Охтирці

01:56 22.09.2023
Байден оголосив про доставку в Україну танків «Абрамс» наступного тижня та батарей ППО Hawk

Байден оголосив про доставку в Україну танків «Абрамс» наступного тижня та батарей ППО Hawk

01:29 22.09.2023
США нададуть Україні нову допомогу у сфері безпеки на 325 млн. доларів – Блінкен

США нададуть Україні нову допомогу у сфері безпеки на 325 млн. доларів – Блінкен

21:11 21.09.2023
Байден сьогодні оголосить про новий пакет військової допомоги Україні

Байден сьогодні оголосить про новий пакет військової допомоги Україні

15:55 21.09.2023
Волонтери ТЧХУ допомагали постраждалим від російської ракетної атаки в Києві

Волонтери ТЧХУ допомагали постраждалим від російської ракетної атаки в Києві

09:09 21.09.2023
Товариство Червоного Хреста України передало ємності для води громадам Дніпропетровщини

Товариство Червоного Хреста України передало ємності для води громадам Дніпропетровщини

02:56 20.09.2023
Литва представила новий пакет допомоги для України

Литва представила новий пакет допомоги для України

17:49 19.09.2023
Центр реабілітації на Київщині, пошкоджений російськими окупантами, відновив роботу

Центр реабілітації на Київщині, пошкоджений російськими окупантами, відновив роботу

10:00 19.09.2023
Український та Іспанський Червоний Хрест започатковують проєкт для жителів постраждалих регіонів із забезпечення засобами до існування

Український та Іспанський Червоний Хрест започатковують проєкт для жителів постраждалих регіонів із забезпечення засобами до існування

00:55 19.09.2023
Кличко подякував німецьким партнерам за новий пакет військової допомоги

Кличко подякував німецьким партнерам за новий пакет військової допомоги

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Кременчуці внаслідок ракетного удару РФ одна людина загинула, ще 15 поранені

В Оттаві розпочалася зустріч Зеленського з Трюдо

Голова Полтавської обладміністрації повідомив про ракетний удар по Кременчуку: Є влучання в цивільну інфраструктуру та жертви

У ЗСУ підтвердили удар по штабу Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі

Командувач ПС ЗСУ прокоментував вибухи в Криму: Сподіваюся, що наступного разу російська ППО нас знову не підведе

ОСТАННЄ

Міллі представив Залужному нового голову Об'єднаного комітету начальників штабів США

Україна ще офіційно не проговорювала з Єврокомісією, чи залежать строки вступу України в ЄС від завершення війни

На сьогодні є політконсенсус щодо відкриття переговорів для України про вступ до ЄС, але до цього рішення ще дуже багато кроків - Стефанішина

Незважаючи на "аграрне питання", є повна підтримка Польщі європейських та євроатлантичних прагнень України - Стефанішина

Затримано та взято під варту двох жителів Харківщини, які допомагали окупантам відбирати авто в односельців

У Кременчуці внаслідок ракетного удару РФ одна людина загинула, ще 15 поранені

В Оттаві розпочалася зустріч Зеленського з Трюдо

Чехія розглядає можливість навчання українських пілотів на винищувачах Gripen

Голова Полтавської обладміністрації повідомив про ракетний удар по Кременчуку: Є влучання в цивільну інфраструктуру та жертви

У ЗСУ підтвердили удар по штабу Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА