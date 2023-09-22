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14:17 22.09.2023

Бельгія може передати Україні свої F-16, які можна замінити на F-35 - ЗМІ

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Бельгія може передати Україні свої F-16, які можна замінити на F-35 - ЗМІ

Федеральний уряд Бельгії вирішив переглянути своє початкове рішення не постачати Україні винищувачі F-16, що замінюються в країні на F-35, передає RTBF.

Бельгійський телеканал повідомляє в п'ятницю з посиланням на висловлювання прем'єр-міністра Александера де Кроо на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, що Міноборони отримало доручення уряду провести глибокий аналіз того, чи можуть F-16, що завершують свою службу в Бельгії, бути поставлені Україні, коли і з якою ціллю.

"Наші F-16 будуть нам потрібні ще деякий період, тому що для постачань F-35 потрібен час", - наводить RTBF слова бельгійського прем'єра.

"Коли нам більше не знадобляться F-16, термін служби яких, за оцінкою міністерства оборони, закінчується, питання буде в тому, яким має бути потенційне використання цих літаків Україною. (...) Можна було б припустити, що, наприклад, ці літаки могли б бути використані в Україні виключно з метою навчання, а не для бойових завдань, або піти на запчастини", - сказав де Кроо.

При цьому він уточнив, що бельгійським ВПС F-16 можуть знадобитися ще 2-4 роки, і додав, що, хоча в Бельгії ці літаки відслужили свій термін, це не означає, що їх не можна буде використовувати в Україні.

RTBF нагадує, що Бельгія приєдналася до "коаліції F-16", яку очолюють Нідерланди і Данія. Але, на відміну від цих країн, бельгійська сторона поки що не мала наміру постачати Україні свої винищувачі, а заявила лише про участь у підготовці українських пілотів для цих літаків.

F-16 - американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, експлуатують із 1978 року. Вважається наймасовішим винищувачем четвертого покоління, всього побудовано понад 4,6 тис. літаків, перебуває на озброєнні 25 країн.

Теги: #бельгія #f_16

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