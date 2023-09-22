Події

13:37 22.09.2023

Окупаційна влада Севастополя повідомила про ракетний удар по штабу ЧФ

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Окупаційна влада Севастополя повідомляє про ракетний удар по штабу Чорноморського флоту.

"По штабу флоту завдали ракетного удару", - написав "губернатор" міста Михайло Развожаєв у своєму телеграм-каналі.

Він додав, що біля театру Луначарського, у центрі міста, впав уламок.

За повідомленнями окупаційної влади, у п'ятницю вдруге за день зупинено рух морського транспорту в Севастополі, крім того, вдруге за день зупинили рух Кримським мостом.

Теги: #севастополь #удари

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