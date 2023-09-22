Кабмін переніс запуск реєстру олігархів до скасування воєнного стану

Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження, яким переніс запуск реєстру олігархів до скасування воєнного стану.

Згідно з розпорядженням №827 від 19 вересня, уряд актуалізував зміст плану заходів щодо запобігання зловживанню надмірним впливом олігархами згідно з висновками Європейської комісії "За демократію через право" (Венеціанської комісії).

Зокрема, згідно з оновленим планом заходів, термін виконання завдання щодо функціонування та забезпечення можливості наповнення Реєстру осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів), встановлений "через три місяці з дня припинення/скасування воєнного стану" (раніше "через три місяці з дня оприлюднення висновку Венеціанської комісії).