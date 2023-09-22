Події

08:53 22.09.2023

Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, постраждалих серед мирного населення за добу не зафіксовано

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Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, постраждалих серед мирного населення за добу не зафіксовано

У ніч на п'ятницю, близько 1:00, російські окупаційні війська обстріляли Вовчанськ, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Пошкоджено будинок, сталася пожежа. Жертв і постраждалих немає", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що минулої доби ворожих обстрілів із різних видів озброєння зазнали населені пункти Богодухівського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів області. Постраждалих серед мирного населення за добу не зафіксовано.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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