Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, постраждалих серед мирного населення за добу не зафіксовано

У ніч на п'ятницю, близько 1:00, російські окупаційні війська обстріляли Вовчанськ, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Пошкоджено будинок, сталася пожежа. Жертв і постраждалих немає", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що минулої доби ворожих обстрілів із різних видів озброєння зазнали населені пункти Богодухівського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів області. Постраждалих серед мирного населення за добу не зафіксовано.