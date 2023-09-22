У Вашингтоні відбулася церемонія повернення Україні культурних цінностей, викрадених РФ на тимчасово окупованих територіях

Під час робочого візиту до США президент України Володимир Зеленський взяв участь у церемонії повернення культурних цінностей, які викрали російські загарбники з тимчасово окупованих територій України.

Як повідомляє прес-служба Зеленського, міністр внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркас та посол України у США Оксана Маркарова підписали у присутності глави держави відповідний сертифікат передачі українських артефактів, конфіскованих правоохоронними органами США.

Зокрема, у червні 2022 року Митно-прикордонна служба США затримала предмет старовини, яка після відповідного дослідження виявилася європейською залізною сокирою XVII ст. з молотом на задній частині. Сокира була незаконно вивезена з України на територію США.

Також у червні минулого року було вилучено артефакти, незаконно ввезені до США із Росії. Зокрема, три залізні сокири XVII ст., три кирки XVII ст., два залізні скіфські мечі-акінаки VI ст. до н.е., а також один залізний наконечник списа орієнтовно 500-1200 р. до н.

Зазначені артефакти було конфісковано для передачі посольству України у Сполучених Штатах в адміністративному порядку.

Зі свого боку, Зеленський подякував американській стороні за роботу, яка, за його словами, також спрямована на підтримку України.

"Адже щоразу, коли щось повертається в Україну, щось вкрадене росіянами, це означає повернення життя та справедливості, що дуже важливо", - наголосив він.

У свою чергу Оксана Маркарова зазначила, що росіяни постійно намагаються вкрасти історію України, її національну ідентичність, наші артефакти.

"Ми не дозволимо їм цього зробити", - наголосила вона.