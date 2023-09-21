ЗС України відбили атаки окупантів на чотирьох напрямках, за добу було понад 20 бойових зіткнень

Сили оборони України за минулу добу відбили атаки російських окупантів на бахмутському, мар'їнському, шахтарському та запорізькому напрямках, водночас продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському напрямку та наступальні (штурмові) дії на бахмутському напрямку.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 четверга, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці, оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною, за добу відбулося понад 20 бойових зіткнень. Водночас ЗСУ завдають окупаційним військам втрат у живій силі й техніці та виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.

"На Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки противника в районі на північний схід від Григорівки Донецької області. Противник намагався відновити втрачене становище в районі Андріївки Донецької області, але успіху не мав... На Мар'їнському напрямку протягом доби наші захисники успішно відбили 8 атак ворога в районах Мар'їнки та Красногорівки Донецької області", - ідеться у зведенні.

"На Шахтарському напрямку Сили оборони успішно відбили атаку противника в районі Микільського Донецької області... На Запорізькому напрямку Сили оборони успішно відбили атаку ворога в районі Роботиного Запорізької області", - розповіли в Генштабі.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів із території РФ. На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань немає. Певні підрозділи з Білорусі виконують завдання в прикордонних з Україною районах.