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18:23 21.09.2023

В Україні надалі зменшується кількість тих, хто вважає, що держава виконує свої зобов'язання перед ветеранами - опитування

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В Україні надалі зменшується кількість тих, хто вважає, що держава виконує свої зобов'язання перед ветеранами - опитування

До 33% у вересні 2023 року знизилася кількість українців, які вважають, що Українська держава виконує свої зобов'язання перед ветеранами російсько-української війни, тоді як у січні таких було 53%, а в серпні 2022 року - 69%.

Про це свідчать результати опитування "Образ ветеранів в українському суспільстві", проведеного Українським ветеранським фондом Міністерства ветеранів та Соціологічною групою "Рейтинг" і презентованого 21 вересня.

Водночас у липні 2022 року лише 19% опитаних вважали, що держава не виконує своїх зобов'язань перед ветеранами, а у вересні 2023 року так вважають 49% опитаних. "Цікаво, що думка про невиконання зобов'язань з боку держави більш поширена серед тих, хто не має близьких на війні, або мають тих, хто воює саме зараз", - наголошується в пресрелізі.

79% опитаних вважають, що в суспільстві є повага до ветеранів, водночас порівняно з минулим опитуванням із 6% до 18% зросла частка тих, хто має протилежну думку. Також помітне зменшення і в абсолютних оцінках: у липні 2022 року 55% респондентів казали про беззастережну повагу з боку суспільства до ветеранів, у вересні 2023 року таких лише 25%.

У суспільстві надалі фіксують найвищі показники довіри до військових: 94% довіряють військовим ЗСУ, 94% - ветеранам теперішньої війни та 93% - ветеранам АТО (ООС) 2014-2021 рр. Незалежно від регіону та віку абсолютна більшість довіряє їм.

96% опитаних зазначили, що готові працювати в одному колективі з ветераном.

49% опитаних зазначили, що серед їхніх близьких і рідних є ті, хто брав участь у військових діях в Україні з 2014-го до 2021 року. 65% мають близьких, які воюють, починаючи з 24 лютого 2022 року. Порівняно з попередніми опитуваннями зростає кількість тих, чиї близькі нині воюють на фронті.

Говорячи про основні ознаки образу ветеранів російсько-української війни, 53% опитаних уявляють їх як осіб середнього віку. Порівняно з опитуванням у січні з 21% до 26% зросла кількість тих, хто асоціює ветеранів війни з людьми молодого віку. Також респонденти не бачать гендерної різниці в понятті "ветеран" - абсолютна більшість (80%) переконані, що такими можуть бути представники обох статей.

Зросла кількість тих, хто зазначив, що добре або скоріше поінформовані про проблеми ветеранів (53%). 46% - зазначили, що не поінформовані. Більше останніх серед жителів східних областей, осіб старшого віку, які не мають військових чи ветеранів у своєму оточенні, жінок.

Опитування проводили методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) серед 1000 респондентів віком від 18 років в усіх підконтрольних уряду областях України де є мобільний зв'язок. Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше ніж 3,1%.

Теги: #рейтинг #опитування #ветерани #ставлення

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