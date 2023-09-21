Від початку доби внаслідок обстрілів у Херсонській області загинули п'ятеро осіб, поранено десять - голова ОВА

Російські окупанти в четвер, 21 вересня, не припиняють обстріли Херсонської області, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Ворог весь день обстрілює Херсонську область. Від початку цієї доби через російські обстріли постраждали 15 осіб: у п'ятьох росіяни забрали життя, ще десять - травмовані", - написав Прокудін у телеграм-каналі.

Він зазначив, що внаслідок обстрілу Білозерки одна людина загинула, двоє дістали поранення.